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Технология VoWiFi стала доступна для абонентов Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Абоненты Ростелекома в 13 регионах получили доступ к технологии VoWiFi, которая позволяет совершать и принимать голосовые звонки и СМС в зонах, где мобильная связь недоступна или ограничена, но есть подключение к Wi-Fi.

Технология помогает совершать вызовы на верхних и цокольных этажах зданий, в местах с высокой нагрузкой на сеть, таких как новые ЖК и районы с плотной застройкой, сообщила пресс-служба оператора.

Также услуга позволит оставаться на связи, совершать звонки и отправлять СМС в случае, если сотовая связь временно недоступна. Услуга бесплатная, звонок тарифицируется как обычный голосовой трафик, включенный пакет мобильного интернета при этом не расходуется.

Звонки по VoWiFi уже доступны для абонентов пакетных предложений Ростелекома в Воронежской, Иркутской, Новосибирской, Пензенской, Сахалинской, Томской, Ульяновской и Челябинской областях.

Также ей могут воспользоваться в республиках Адыгея, Бурятия и Тыва, Алтайском и Ставропольском краях. Планируется, что VoWiFi в будущем смогут использовать абоненты во всех регионах присутствия оператора.

Как работает VoWiFi

Технология доступна на большинстве современных смартфонов на Android. Для того чтобы ей воспользоваться, необходимо включить функцию «Вызовы через Wi-Fi» или VoWiFi в настройках смартфона.

При выходе из зоны Wi-Fi телефон автоматически переключается на совершение и прием вызовов в доступной мобильной сети, если абонент не настроил какие-либо ограничения. Работа VoWiFi в iOS пока не поддерживается.

Абоненты Ростелекома смогут пользоваться услугой не только в домашнем регионе, но и на территории всей страны. Чтобы совершать звонки через Wi-Fi, достаточно регистрироваться в сети любого оператора раз в четыре часа.

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