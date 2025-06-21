Вооруженные силы России в ночь на 21 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту топливно-энергетического комплекса, который обеспечивает горючим группировки Вооруженных сил в Донбассе, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области, который является крупнейшим на Украине, уточнил телеграм-канал «Старше Эдды» со ссылкой на свои источники.

В публикации отмечается, что российские военные уже бомбили завод в 2022 году, однако тогда Украине удалось восстановить его работу. На этот раз ударов было два — после первого был оценен ущерб и нанесен второй.

Также канал уточнил, что в СССР заводы строили, держа в уме бомбардировки стран НАТО, именно этим объясняется «живучесть» нефтеперерабатывающего завода после первых ударов российской армии.

«Ярчайший контраст с новыми промышленными предприятиями, которые выглядят современно и красиво, но сгорят после первого, даже небольшого ракетно-авиационного удара», — подчеркнул автор материала.