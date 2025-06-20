США подняли в воздух «самолет Судного дня»

Борт ВВС США Boeing E-4B Nightwatch прибыл на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, следует из данных мониторинговых ресурсов. Такие воздушные суда получили неофициальное наименование «самолеты Судного дня».

Последний раз подобная переброска Boeing E-4B Nightwatch происходила после терактов 11 сентября 2001 года, обычно «самолеты Судного дня» хранятся и обслуживаются на базе Оффат в штате Небраска, пишет Daily Mail.

На этот раз Boeing E-4B Nightwatch взлетел с военной базы Барксдейл в Луизиане, затем последовал по необычному маршруту вдоль береговой линии, сделав петлю вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины, прежде чем приземлиться неподалеку от Вашингтона.

Boeing E-4B Nightwatch представляет собой воздушный командный пункт для президента США и высшего руководства страны на случай ядерного конфликта или глобальной катастрофы. С его борта можно управлять всеми видами войск.

На данный момент на вооружении ВВС США состоят четыре Boeing E-4B Nightwatch, при этом одна машина постоянно поддерживается в состоянии готовности к немедленному вылету. Причины зафиксированного перелета американские власти никак не прокомментировали.