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США подняли в воздух «самолет Судного дня»

Источник:
Sibnet.ru
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Boeing E-4B Nightwatch
Boeing E-4B Nightwatch
Фото: Christian Turner

Борт ВВС США Boeing E-4B Nightwatch прибыл на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, следует из данных мониторинговых ресурсов. Такие воздушные суда получили неофициальное наименование «самолеты Судного дня».

Последний раз подобная переброска Boeing E-4B Nightwatch происходила после терактов 11 сентября 2001 года, обычно «самолеты Судного дня» хранятся и обслуживаются на базе Оффат в штате Небраска, пишет Daily Mail.

На этот раз Boeing E-4B Nightwatch взлетел с военной базы Барксдейл в Луизиане, затем последовал по необычному маршруту вдоль береговой линии, сделав петлю вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины, прежде чем приземлиться неподалеку от Вашингтона.

Boeing E-4B Nightwatch представляет собой воздушный командный пункт для президента США и высшего руководства страны на случай ядерного конфликта или глобальной катастрофы. С его борта можно управлять всеми видами войск.

На данный момент на вооружении ВВС США состоят четыре Boeing E-4B Nightwatch, при этом одна машина постоянно поддерживается в состоянии готовности к немедленному вылету. Причины зафиксированного перелета американские власти никак не прокомментировали.

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