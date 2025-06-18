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Российские геймеры пожаловались на недоступность онлайн-игр

Источник:
Sibnet.ru
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Российские геймеры стали массово жаловаться на недоступность популярных онлайн-игр, соответствующая тема в Steam уже заняла более 20 страниц обсуждений.

В частности, речь идет о таких популярных проектах, как шутер Battlefield 2042, хоррор Dead by Daylight, тактический боевик с ролевыми элементами Escape from Tarkov и королевская битва Apex Legends.

Игроки сталкиваются с постоянными ошибками подключения, сообщениями о недоступности серверов и высокой задержкой отклика, из-за чего полноценная игра становится невозможной. При этом смена региона в настройках игры не приносит улучшений.

Эксперты называют основной причиной блокировку или замедление в России серверов Amazon и платформы Cloudflare, которые используются почти всеми разработчиками игр. Роскомнадзор массовые сбои официально не комментировал.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

mosquito__2010

нифига у вас ботофермы фигачат.скоро на тыщи пойдёте ?

Denis-ka

Я конечно не специалист, но предполагаю, что данная статистика наглядно показывает увеличение количества...

Alex B 69

Для этого вовсе не нужно быть специалистом. И причина всего этого, механизм и последствия - все налицо....