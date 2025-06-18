Российские геймеры пожаловались на недоступность онлайн-игр

Российские геймеры стали массово жаловаться на недоступность популярных онлайн-игр, соответствующая тема в Steam уже заняла более 20 страниц обсуждений.

В частности, речь идет о таких популярных проектах, как шутер Battlefield 2042, хоррор Dead by Daylight, тактический боевик с ролевыми элементами Escape from Tarkov и королевская битва Apex Legends.

Игроки сталкиваются с постоянными ошибками подключения, сообщениями о недоступности серверов и высокой задержкой отклика, из-за чего полноценная игра становится невозможной. При этом смена региона в настройках игры не приносит улучшений.

Эксперты называют основной причиной блокировку или замедление в России серверов Amazon и платформы Cloudflare, которые используются почти всеми разработчиками игр. Роскомнадзор массовые сбои официально не комментировал.