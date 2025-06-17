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Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп призвал всех незамедлительно покинуть Тегеран, соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

Он уточнил, что иранским властям следовало подписать сделку, которую он «велел им подписать». Если бы это произошло, то происходящего сейчас «позора» и «пустой траты человеческих жизней» не было, отметил глава Белого дома.

«Проще говоря, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!», — подчеркнул американский лидер.

Ночью 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию, направленную против ядерной программы Тегерана. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным объектам на территории еврейского государства.

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