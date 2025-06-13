Жертвами авиакатастрофы в Индии стали более 310 человек

Свыше 310 человек погибли в результате катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии.

Полиция подтвердила гибель 241 человека, находившихся на борту разбившегося самолета. Еще 75 человек погибли на земле — лайнер упал прямо в жилом квартале, пишет газета The New Indian Express.

Рейс из аэропорта Ахмадабада в Лондон перевозил 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, одного канадца и семь граждан Португалии. В результате катастрофы выжил единственный пассажир с британским гражданством.

Это первая авиакатастрофа с участием самолета Boeing модели 787-8 Dreamliner. Расследование причин катастрофы будет вести Государственный авиационный комитет Индии при участии авиакомпании Air India.