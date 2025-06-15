Тяга к случайном сексу оказалась признаком психопатии

Тяга к случайному сексу оказалась маркером расстройства личности, выяснила Международная группа ученых из США и Турции.

Ученые провели эксперимент на соотношение черт «Темной триады» (психопатия, нарциссизм, макиавеллизм), «Светлой триады» (гуманизм, вера в людей, справедливость) и социосексуальности — готовности к случайным связям.

Оказалось, что с готовностью к случным половым контактам коррелирует такая черта «Темной триады» как психопатия. Для людей с такой чертой характерны импульсивность и поиск острых ощущений.

Люди с психопатией чаще других одобряют секс без обязательств, многие имеют соответствующий опыт и фантазии, приводит Sexual and Relationship Therapy отчет ученых.

Это не значит, что случайный секс — обязательный симптом психопатии, отмечают исследователи. Такие люди чаще игнорируют риски и социальные нормы, уточнили ученые.