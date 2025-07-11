Почему у одних животных ноги, а у других лапы

Животные с научной точки зрения имеют только конечности, но в обыденной жизни, у кошки — всегда лапы, а у слона — ноги. Почему?

«Запомните: все, на чем позвоночные животные стоят и ходят, называется конечностями. Они бывают нижними и верхними или задними и передними. Ноги — это нижние конечности, которые есть только у высших приматов и людей», — рассказала порталу «Профи» преподаватель биологии Виктория Личагина.

Но у обывателей сложилась своя терминология. Она делит животных на тех, у которых есть лапы, и тех, у которых ноги.

Обычно слово «нога» употребляется, когда идет речь об использовании конечности для опоры, ходьбы или бега. Такие конечности лишены гибких пальцев, подушечек — их строение максимально упрощено для эффективного передвижения. Ногами обладают слоны, лошади, олени, коровы и так далее.

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Лапой люди привыкли называть конечность, у которой на нижней части есть мягкие кожистые образования — подушечки. Благодаря им медведи, кошки и собаки ходят мягко, почти бесшумно. Таким строением конечностей некоторых животных, таких, как хищники, наделила эволюция. Иными словами, лапы в отличие от ног имеют более сложный функционал.

С птицами гораздо сложнее. У крупных пернатых ногой зовется вся конечность, а лапой — ее конечный отдел с когтями.