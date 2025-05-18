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Как выглядел самый большой динозавр

Источник:
Sibnet.ru
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Размер динозавра Patagotitan mayorum в сравнении с человеком
Размер динозавра Patagotitan mayorum в сравнении с человеком
Фото: Mariol Lanzas / CC BY-SA 4.0

Patagotitan mayorum, называемый также титанозавром, считается крупнейшим динозавром на земле. Его вес достигал 80 тонн, а длина — 37 метров, считают палеонтологи.

В 2013 году аргентинский пастух во время выпаса овец на юге страны нашел огромные кости. Позднее ученые обнаружили на этом месте останки шести динозавров неизвестного вида. Это были крупнейшие сухопутные животные, когда-либо обитавшие на Земле.

Палеонтологи назвали новый вид Patagotitan mayorum в честь Патагонии, где были найдены кости титанов — существ огромного роста из древнегреческой мифологии, а также в честь пастуха, обнаружившего останки.

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Гигантские ящеры жили около 101 миллиона лет назад. Они были зауроподами — травоядными динозаврами, передвигавшимися на четырех ногах. Имели короткое туловище и длинную толстую шею. По оценкам исследователей, рост животных достигал 37 метров, а вес — 80 тонн.

В длину гигантский динозавр был больше, чем синий кит — самое большое ныне существующее животное на планете, которое вырастает до 30 метров. Но древние ящеры сильно уступали в весе. Максимальный зафиксированный вес синих китов — 173 тонны.

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mosquito__2010

нет не так.а если украина и сейчас будет кобениться то следующие условия на следующих переговорах будут...

anubis77

"Да что ты, черт побери, такое несешь!" (с)

mosquito__2010

ничего страшного. отдадут ресурсами.

GammiPluh

ресурсы же уже забрали, там только "Оксанки" остались