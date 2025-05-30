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Экономист предсказал снижение цен на продукты и электронику

Источник:
Life
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Ряд товаров, включая продукты питания, автомобили и электронику,  начнут дешеветь в России с лета 2025 года, такой прогноз дал кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«На цены в РФ все чаще влияют тренды. Одни факторы влияния появляются от международных, другие — от внутренних изменений», — сказал экономист в интервью Life.

На этом фоне розничная стоимость некоторых продуктов питания, недвижимости, автомобилей и электроники в краткосрочной перспективе начнет падать, отметил Тимофеев. Подобную динамику он объяснил в том сезонностью и ограниченным внутренним спросом.

По его словам, цены на ягоды, огурцы и помидоры, например, могут снизиться на 8-15% летом «даже при не самых высоких урожаях», считает экономист. Стоимость яблок, в свою очередь, может упасть на 15-20%, а бананов и цитрусовых — на 10-15%.

Что касается цен на машины, то здесь одну из главных ролей будут играть значительные складские запасы. В сегменте электроники заметное удешевление затронет ноутбуки и смартфоны, включая iPhone, считает экономист.

«К лету ноутбуки могут значительно подешеветь, поскольку импортирующие их структуры снизили отпускные цены на 5-30%», — заключил Тимофеев.

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Экономика #Торговля #Продукты
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corrector

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corrector

Терпение Трампа скоро кончится и он перестает помогать России, а нет он и не помогал, он помогает...

gena415

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Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун