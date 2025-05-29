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Второй сезон сериала «Фишер» стартовал в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Иван Янковский в сериале «Фишер. Затмение»
Фото: © онлайн-кинотеатр Wink.ru

Первая серия второго сезона сериала «Фишер» вышла в онлайн-кинотеатре Wink в четверг, 29 мая. В триллере «Фишер. Затмение» (18+) следователь Боков будет ловить нового маньяка.

События второго сезона развиваются после того, как жестокого маньяка Фишера посадили в тюрьму. В курортном городе на юге России пропадает ребенок, и его мать передает записку Евгению Бокову, в которой просит помочь следствию. Вскоре выясняется, что в городе также орудует маньяк-психопат, который изощренно убивает молодых девушек.

Шоураннеры Наталья Капустина и Сергей Кальварский написали сценарий по мотивам реального уголовного дела.

К своим ролям вернулись Иван Янковский и Александр Яценко. Главная женская роль у Ирины Старшенбаум.

«Фишер. Затмение» состоит из восьми серий. Финальная выйдет 17 июля.

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