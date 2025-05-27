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Пожары в Забайкалье сняли из космоса. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Лесные пожары в Забайкалье со спутника
Фото: © Роскосмос

Роскосмос показал, как выглядят лесные пожары в Забайкалье со спутника — фотография опубликована в телеграм-канале госкорпорации.

Снимок сделал российский спутник «Метеор-М». Он продолжает мониторить ситуацию в регионе, где сейчас действует режим ЧС.

Забайкалье горит с начала мая. По последним данным федеральной Авиалесоохраны, в регионе охвачено огнем более 750 гектаров леса.

По оценке краевого министерства природных ресурсов, сумма ущерба, нанесенного лесному фонду от пожаров, а также затраты на тушение огня пока составляют 459 миллиона рублей.

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ЧП #Стихии #Забайкалье
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