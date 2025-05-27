Пожары в Забайкалье сняли из космоса. ФОТО

Роскосмос показал, как выглядят лесные пожары в Забайкалье со спутника — фотография опубликована в телеграм-канале госкорпорации.

Снимок сделал российский спутник «Метеор-М». Он продолжает мониторить ситуацию в регионе, где сейчас действует режим ЧС.

Забайкалье горит с начала мая. По последним данным федеральной Авиалесоохраны, в регионе охвачено огнем более 750 гектаров леса.

По оценке краевого министерства природных ресурсов, сумма ущерба, нанесенного лесному фонду от пожаров, а также затраты на тушение огня пока составляют 459 миллиона рублей.