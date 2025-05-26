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Ранговые бои вернулись в «Мир танков»

Источник:
Sibnet.ru
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Ранговые бои вернулись в «Мир танков» в рамках обновления 1.34, сообщили разработчики на официальном сайте игры. Сезонные соревнования стартовали 26 мая и продлятся до 9 июня.

Ранговые бои — это сезонные соревнования, в которых в одном бою собирают игроков, сопоставимых по уровню мастерства. По результатам боев игроки зарабатывают шевроны, тем самым продвигаясь по рангам и дивизионам.

Всего в ранговых боях три дивизиона, в каждом пять рангов. При этом некоторые ранги являются «несгораемыми» — после достижения они сохраняются игроками независимо от исхода последующих боев.

Бои проходят в формате «десять на десять», в них участвует техника VI уровня. Длительность схватки составляет десять минут, режим боя — стандартный. За каждую победу участники будут получать ценные награды.

Среди возможных наград — десять дней премиум-аккаунта, усовершенствованное оборудование из специального списка, дополнительный опыт и серебро, а также различные модификаторы для экипажей.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, три арендных премиальных танка с возможностью их выкупа со скидкой, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

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