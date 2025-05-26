Ростелеком расширил доступность VoLTE

Абоненты Ростелекома получили доступ к услуге VoLTE — передаче голоса в HD и мгновенному дозвону в сети 4G, сообщила пресс-служба компании.

VoLTE позволяет абонентам одновременно разговаривать по телефону, пользоваться мессенджерами и интернетом без потери качества. Впервые услуга была запущена в марте 2025 года.

В настоящее время лидерами по использованию VoLTE являются Воронежская, Новосибирская, Омская, Томская и Челябинская области. В этих регионах доля пользователей с VoLTE превышает 60% от общей базы Ростелекома.

При этом в ряде регионов сервис VoLTE реализован с применением решений российского разработчика «НТЦ Протей», который более 20 лет занимается разработкой и производством программно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций.

«Мы расширяем доступность технологии VoLTE в разных регионах страны. Наши клиенты уже оценили возможность моментального дозвона до своих адресатов», — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента Ростелекома Алексей Демяненко.

Технологию VoLTE поддерживают большинство современных мобильных устройств. Звонок по VoLTE тарифицируется как обычный голосовой звонок. Включенный пакет мобильного интернета при этом не расходуется.