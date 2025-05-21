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Федеральную трассу в Забайкалье закрыли из-за пожаров

Источник:
Sibnet.ru
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Трасса в Забайкальском крае
Фото: © МЧС России

Участок федеральной трассы «Байкал» в Забайкальском крае временно закрыт из-за задымленности от пожара, сообщила пресс-служба управления Федеральных автомобильных дорог «Забайкалье».

«21.05.2024 с 12.30 (6.30 мск) для всех видов автотранспорта закрыт участок трассы км 1033 — км 1036 Р-258 «Байкал» в районе поселка Татаурово», — говорится в сообщении ведомства.

Объездной путь организован через населенный пункт Татаурово.

По данным МЧС Забайкальского края, в ликвидации пожара в километре от Татаурово задействованы 50 специалистов и 12 единиц техники, а также волонтеры.

Всего в регионе, по данным Авиалесохраны на 20 мая, тушат 35 лесных пожаров.

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ЧП #Стихии #Транспорт и дороги #Забайкалье
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