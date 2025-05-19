НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин объяснил, что должно последовать за СВО

Источник:
Sibnet.ru
3338 26

Россия считает нужным для себя результатом спецоперации на Украине долгосрочный мир и защиту интересов русскоязычных украинцев, заявил президент Владимир Путин.

«Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», — сказал российский лидер в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин среди целей СВО назвал также «обеспечение интересов наших людей на тех территориях». «Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — пояснил президент.

Российские лидер заверил, что у России достаточно сил, чтобы завершить специальную военную операцию с нужным для себя итогом.

Тема: Военная операция на Украине
Российские бойцы пересели с танков на мотоциклы в зоне СВО
Российские военные уничтожили робота ВСУ. ВИДЕО
Начались переговоры России и Украины в Стамбуле
Украина признала потерю уже трех истребителей F‑16
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Таксисты предупредили о троекратном росте цен
Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной
Полпред заявил о закрытии проекта самолета «Байкал»
Россия потребовала от Украины вывода войск со своей территории
Обсуждение (26)
Картина дня
Степашин счел ошибкой присоединение Западной Украины
Президент Финляндии пытался убедить Трампа, что Россия — не великая
Shaman представит Россию на конкурсе «Интервидение»
Оформление двойной фамилии в браке упростят
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

Удавиков

в домашнем обиходе ведут себя откровенно, а на публике совершенно иначе

pepelmetal

И чипы из стиралок выковыриваем🤣 а страна этого таракана какой вес имеет, не сказал)?

колобок11

«Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия..." Так то детка в 19 лет...

dim_man

Очень раздражают дурацкие заявления и инициативы отдельных депутатов и всяких членов Общественной палаты!