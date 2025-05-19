Путин объяснил, что должно последовать за СВО

Россия считает нужным для себя результатом спецоперации на Украине долгосрочный мир и защиту интересов русскоязычных украинцев, заявил президент Владимир Путин.

«Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», — сказал российский лидер в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин среди целей СВО назвал также «обеспечение интересов наших людей на тех территориях». «Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — пояснил президент.

Российские лидер заверил, что у России достаточно сил, чтобы завершить специальную военную операцию с нужным для себя итогом.