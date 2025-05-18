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Глава «Мосфильма» призвал ввести пошлины на зарубежное кино

Источник:
ТАСС
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Ввод пошлин на зарубежное кино помог бы защитить российский кинорынок, который сейчас уязвим, считает генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров.

Идея президента США Дональда Трампа о вводе пошлин на фильмы, снятые за пределами страны, могла бы прижиться и в России, сказала глава «Мосфильма» в интервью ТАСС.

«Надо защищать свой рынок. Кинорынок у нас совершенно не защищен. Поэтому надо [прикладывать] какие-то усилия, в том числе <...> не запрещать [зарубежное кино], но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям», — отметил Шахназаров.

По его словам, говорить о возвращении голливудского кино в Россию пока рано, так как это достаточно сложный процесс. «Если вернется [голливудское кино], то, конечно, это будет серьезным вызовом для российских производителей. Сейчас, мне кажется, рано беспокоиться по этому поводу», — полагает режиссер.

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Обсуждение (5)
Топ комментариев

mosquito__2010

нет не так.а если украина и сейчас будет кобениться то следующие условия на следующих переговорах будут...

anubis77

"Да что ты, черт побери, такое несешь!" (с)

mosquito__2010

ничего страшного. отдадут ресурсами.

physx

"Если тебя преследуют дурные мысли, забудь о них, иначе попадешь в ад!" (с)