Как запретить отправку голосовых сообщений в Telegram

Мессенджер Telegram получил функцию запрета другим пользователям присылать голосовые сообщения. Для многих, кому не позволяют обстоятельства прослушивать звук, или просто не нравятся голосовые, функция будет полезной. Правда, активировать ее можно только при подписке Telegram Premium.

Telegram запустил платную подписку летом 2022 года. Для российских пользователей стоимость премиума составляет 299 рублей в месяц, при годовой подписке предоставляется скидка в размере 24%.

Запрет голосовых сообщений на смартфоне

Для активации запрета необходимо перейти в меню с настройками приложения Telegram. В версии для iOS оно находится в правом нижнем углу главного экрана и обозначено шестеренкой. В смартфонах с Android требуется найти кнопку с тремя горизонтальными линиями в левом углу главного экрана.

Далее нужно отыскать раздел «Конфиденциальность», открыть его и пролистать вниз до пункта «Голосовые сообщения». В нем можно настроить запрет отправки голосовых сообщений — как для всех пользователей, так и только для тех, кто есть в книге контактов.

Запрет голосовых сообщений в Telegram Фото: © Sibnet.ru

Функция имеет широкий диапазон настроек — например, пользователь может разрешить отправку голосовых сообщений только избранным контактам, все остальные сделать это не смогут. Также есть возможность запретить присылать аудио отдельным пользователям, создав своеобразный «черный список».

Как запретить отправку голосовых на ПК

В десктопной версии Telegram алгоритм действий аналогичен — нужно нажать на кнопку с тремя вертикальными полосами в левом верхнем углу в главном окне приложения. Затем перейти в раздел «Конфиденциальность» и нажать на кнопку «Голосовые сообщения».

Запрет голосовых сообщений в Telegram Фото: © Sibnet.ru

После этого останется выбрать, кто сможет или не сможет отправлять аудиосообщения — «Все», «Мои контакты» или «Никто». Здесь также можно сформировать «черный» или «белый» список отправителей.

Стоит учитывать, что если активировать опцию запрета голосовых сообщений в Telegram, то пользователи также не смогут отправлять в личных сообщениях так называемые «кружочки» в формате видео.