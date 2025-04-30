Искусственный интеллект поможет пользователям «Яндекс Маркет»

Приложение «Яндекс Маркет» получило встроенного помощника с искусственным интеллектом, который поможет пользователям с покупками, сообщается в официальном блоге компании.

Ассистент разберется в сложных параметрах, расскажет о сильных сторонах товаров и сравнит их с похожими. Основу сервиса составляет большая языковая модель YandexGPT 5 Pro, прошедшая дополнительное обучение.

Помощник ориентируется в характеристиках товаров, а также может объяснить, чем один лучше другого или предложить альтернативу. Разработчики подчеркнули, что чат-бот исходит из предпочтений.

Переписка с ИИ-помощником открывается в основном навигационном меню приложения, ее история доступна в любое время. Ответы можно оценивать, в дальнейшем это позволит повысить качество рекомендаций.