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Как оцифровать старую фотопленку смартфоном

Источник:
Sibnet.ru
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Старые семейные фотопленки можно оцифровать буквально за полчаса совершенно бесплатно — для этого достаточно лайтбокса с равномерной подсветкой и смартфона с установленным приложением.
Оцифровка фотопленки
Фото: © Sibnet.ru

Что потребуется

Лайтбокс. Это световой короб с внутренней подсветкой, который можно собрать самостоятельно. Фотограф Sibnet.ru использовал для него обычную картонную коробку с ярким фонариком внутри. В качестве экрана использовалась обычная белая бумага.

Заменой лайтбоксу может стать световой планшет или даже обычное окно с видом на небо. Главный принцип — позади негатива в процессе оцифровки должен находиться источник яркого и равномерного света. Если он засвечивает пленку, достаточно добавить бумажный лист.

Приложение. Программ для сканирования фотопленки много, лучше выбирать по наличию встроенной опции инверсии и цветового редактора. В эксперименте использовался Film Scanner — это приложение доступно для Android и iOS.

Как правильно оцифровать негатив

Для оцифровки фотопленки с помощью смартфона нужно расположить негатив на подсвечивающей поверхности. Для более точного кадрирования можно применить самодельную рамку — например, из бумаги или картона.

Затем следует поднести смартфон к фотопленке на расстояние в пять-шесть сантиметров и дождаться фокусировки изображения. После того как снимок сделан, изображение необходимо кадрировать — обрезать в приложении все лишнее.

На финальном этапе останется нажать кнопку «Инвертировать цвета» или «Инверсия» для «проявки» негатива. При необходимости можно исправить блеклость или размытость с помощью встроенного редактора и доступных фильтров.

Негатив фотопленки — изображение, на котором самые светлые участки фотографируемого объекта кажутся самыми темными, а самые темные участки — самыми светлыми.

Стоит учитывать, что чем лучше камера смартфона, тем четче и контрастнее будет получаться итоговая фотография. Кроме этого, обрабатывать проявленный негатив не обязательно в мобильном приложении — можно сделать это на ПК с помощью мощного фоторедактора. 

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