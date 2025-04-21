Что заменит колонка с «Марусей»

«Маруся» живет в семействе умных колонок от VK — «Капсула», «Капсула Мини», «Капсула Нео» и «Капсула Про». Они подключаются к беспроводному интернету и другим гаджетам — смартфонам и устройствам умного дома.

Будильник

«Маруся» легко заменяет часы и будильник. Можно завести регулярный будильник или попросить помощницу разбудить через какое-то время.

Будильник можно ставить на один день или на целую неделю.

Магнитофон, плеер и радио

В распоряжении «Маруси» — огромная коллекция музыки из «ВКонтакте». Она найдет песни и исполнителей, запомнит плейлист, может композиции определенного жанра или подобрать их под настроение или определенные дела, например, для готовки или тренировки.

С «Марусей» можно слушать музыку на смартфоне по дороге с работы, а в квартире попросить ее продолжить воспроизведение трека, который играл в пути.

Колонка с «Марусей» — это и радио. С ней не надо запоминать частоту и крутить колесико в поисках. Достаточно сказать название радиостанции.

Еще одна полезная функция — различные шумы для отдыха и засыпания. В их числе — звуки дождя, костра, пение птиц в лесу, мурлыканье кошки, белый шум.

Пульт для смарт-техники

С «Марусей» не нужно вставать с дивана и искать пульт для телевизора, пульт от кондиционера, подходить к выключателю или чайнику. Голосовой ассистент дружит со многими приборами.

«Маруся» умеет включать и выключать телевизор, управлять громкостью устройства, а также открывать популярные приложения, например, Wink. «Маруся» поймет, даже если обратиться к ней с использованием сленга, например, попросить включить «телик» или «ящик».

Помощница полностью интегрирована в облачный сервис «Умный дом» Ростелекома. Он включает домашнее и внешнее видеонаблюдение, датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления, умные розетки, лампочки, бытовую технику.

Стикеры с напоминаниями

С умной колонкой больше не нужно завешивать холодильник или стену стикерами с напоминаниями. И не нужно напоминать детям об уроках, выносе мусора и других обязанностях. О планируемых делах и задачах достаточно рассказать «Марусе» и попросить ее напомнить в определенное время.

«Маруся» может быть таймером: она засечет время и скажет, когда оно закончится. Функция поможет при приготовлении блюд или во время тренировки, когда нужно засечь время в планке.

Также с «Марусей» можно создать список покупок и свериться с ним уже в магазине.

Калькулятор

Пользоваться голосовым калькулятором легче, чем обычным — можно просто сказать условия задачи, а не искать нужные кнопки.

«Маруся» справиться со сложением, вычитанием, умножением, делением, посчитает проценты, возьмет корень или возведет в степень.

Няня

Помощница «Маруся» знает более тысячи сказок, и их список постоянно пополняется. Также можно найти произведение на определенную тему, например про котят или про братьев и сестер.

Одна из фишек — иммерсивные сказки, когда родитель читает произведение ребенку, а «Маруся» по мере повествования включает динамичную, грустную или веселую музыку, которая зависит от развития сюжета.

Чтобы малыш лучше засыпал, «Маруся» может спеть колыбельную или запустить так называемый «белый шум».

«Маруся» знает много разных развивающих игр и может помочь в учебе. Голосовой ассистент автоматически узнает детей и переходит в безопасный режим, в котором точно не расскажет им ничего неподобающего: система фильтрует поисковые запросы, жестокие новости, неприличные песни и подкасты для взрослых.