Почему стоит перейти на пакетный интернет‑тариф

Пакетные тарифы сразу на несколько цифровых услуг позволят сэкономить и отдельному пользователю, и семье

Пакетные тарифы представляют собой конструктор, из которого можно собрать набор цифровых услуг. Они включают высокоскоростной интернет, мобильную связь, онлайн-кинотеатры, видеонаблюдение и еще множество различных сервисов. Управлять всем этим «хозяйством» можно из одного личного кабинета и по одной понятной цене.

Современные технологии окружили человека. С одной стороны, они делают жизнь комфортней, с другой, — усложняют ее. Множеством сервисов нужно управлять, своевременно их оплачивать. А когда они разбросаны по разным аккаунтам, делать это сложно. Для решения этой проблемы создали пакетные (комбинированные, конвергентные) тарифы. У них есть три преимущества — удобство, экономия и гибкая настройка.

Удобство

У любого пользователя сейчас есть домашний интернет и мобильный телефон. Плюс еще множество сопутствующих сервисов: интерактивное телевидение, онлайн-кинотеатры, подписки на игры, видеонаблюдение, облачные хранилища. У каждого из них есть свой аккаунт и пароль. И каждому из них нужно время от времени уделять внимание.

Пакетные предложения объединяют эти сервисы под одним аккаунтом. Например, тариф «Игровой 4 в 1+» от Ростелекома включает:

высокоскоростной интернет (от 500 до 890 мегабит в секунду, в зависимости от региона);

мобильную связь (5 сим-карт, 50 Гб интернета, 1200 минут и 500 СМС в месяц);

ТВ и онлайн-кинотеатр Wink (более 200 каналов, 27 тысяч фильмов и сериалов);

бонусы в играх от Lesta Games, VK Play и «Фогейм».

По сути, речь идет о целой экосистеме цифровых сервисов, которые управляются из личного кабинета абонента. Больше не нужно заводить множество аккаунтов, придумывать к ним пароли и все это запоминать. В пакетном тарифе вся информация о различных сервисах находится в одном месте.

Экономия

Пользователю отдельных сервисов приходиться и оплачивать их порознь. Только две важнейших услуги — домашний интернет и мобильная связь — обходятся в «копеечку». А помимо них, люди подписаны еще на множество сервисов.

Каждому знакомо неприятное чувство, возникающее ежемесячно при многократном списании средств. А если речь идет о семье? «Цифровые» расходы занимают заметную долю в семейном бюджете.

Объединение сервисов в одном пакетном тарифе позволит значительно сэкономить. Тот же тариф «Игровой 4 в 1+» обойдется от 1550 рублей в месяц за полный набор услуг. При том, что в него входит оплата мобильной связи для пяти сим-карт. И это самое дорогое предложение. У компании существуют более доступные тарифы, например линейка тарифов «Технология выгоды».

Гибкая настройка

Пакетные тарифы формируется по принципу конструктора. Поэтому их можно подстроить под потребителя. Отдельный пользователь или семья могут определить, какие сервисы ей нужны и в каком функционале.

Если человек мало говорит по телефону, то он может сократить лимит бесплатных минут мобильной связи и сэкономить деньги. Или, напротив, может увеличить скорость интернета, если ее ему не хватает.

Можно вообще удалить из тарифа некоторые сервисы, а можно добавить дополнительные. Все зависит от ее потребностей и финансовых возможностей пользователя.