Шторм оставил без света районы Республики Алтай

Ряд районов Алтая остался без света из-за сильного ветра, сообщил губернатор Республики Алтай Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

По его словам, отключения произошли в Майминском, Чемальском, Онгудайском, Шебалинском, Чойском, Турочакском, Усть-Канском и Усть-Коксинском районах.

«В большинстве из них электроснабжение восстановлено, точечно энергетики проверяют и подключают отдельные улицы», — уточнил глава региона, добавив при этом, что в Майме и Турочаке работы еще продолжаются.

На контроле остается ситуация в Черноануйском сельском поселении Усть-Канского района. Здесь электроэнергия поступает с территории соседнего Алтайского края, где серьезно повреждена линия электропередачи 110 кВ.

В район для резервного обеспечения питания уже направлены 30 дизель-генераторов, уточнил Турчак.