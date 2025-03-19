Как выбрать подходящий интернет‑тариф

Если раньше при выборе интернет-тарифа люди оценивали только цену и скорость соединения, то теперь на выбор целые наборы услуг. На какие моменты нужно обратить внимание?

Современные интернет-тарифы, как правило, представляют собой конструктор, включающий различные услуги — от антивирусов до интерактивного ТВ. И правильный подбор позволяет не только скомпоновать нужные сервисы, но и сэкономить на них. Хотя, это и усложняет задачу.

Поэтому нужно определиться, для каких целей нужен домашний интернет? Сколько человек им будет пользоваться? Какая потребуется скорость? Какие будут необходимы услуги?

Для чего нужен интернет

Есть люди, которым домашний интернет нужен для подключения смартфона через Wi-Fi, а также редкого выхода в Сеть через ноутбук. Таким пользователям подойдут простейшие базовые тарифы без изысков.

Есть семьи, где у каждого из членов свои пристрастия. Один любит смотреть сериалы в онлайн-кинотеатре, второй — играть в онлайн-игры, третьему интернет нужен для работы. Подобным пользователям подойдут комбинированные (конвергентные) тарифы с возможностью выбора услуг.

Есть продвинутые геймеры, которым не подходят стандартные решения. Им нужны специализированные тарифы со скоростным и стабильным интернетом и особые технологии, вроде приоритизации игрового трафика.

Какая скорость

Требуемая скорость соединения зависит от конкретных целей, для которых будет использоваться интернет. Измеряется она в мегабитах в секунду. Принцип здесь простой: чем больше мегабит, тем быстрей и надежнее работают сервисы в Сети. Вот пример:

До 50 мбит/сек: серфинг сайтов, переписка в мессенджерах, просмотр соцсетей, прослушивание музыки и подкастов, просмотр видеороликов.



От 50 до 100 мбит/сек: просмотр роликов в формате HD, онлайн-игры.



Выше 100 мбит/сек: просмотр видео в формате Full HD.



До 500 мбит/сек: просмотр видео 4K.



Выше 500 мбит/сек: продвинутый гейминг, профессиональная работа с большими объемами данных, видеоконференции.

Важное обстоятельство! Если к домашнему интернету через Wi-FI роутер подключено сразу несколько устройств, они будут «отъедать» от общей скорости свою долю. Поэтому для семьи, в которой есть геймеры и любители онлайн-просмотров фильмов в высоком разрешении, стандартных 100 мегабит в секунду не хватит. Им потребуются более скоростные тарифы.

Какие услуги добавить

Современные комбинированные (конвергентные) тарифы способны обеспечить как одного человека, так и всю семью целым набором цифровых услуг: интернетом, мобильной связью, интерактивным ТВ, онлайн-кинотеатрами, облачными хранилищами, игровыми сервисами, видеонаблюдением, антивирусами и так далее.

Если раньше под каждый из этих сервисов нужны были отдельные подписки, тарифные планы, логины и пароли, то теперь их можно объединить под одним аккаунтом. Это проще и экономичней: пакетом услуги обойдутся дешевле.

Подобные тарифы, как правило, устроены подобно конструкторам. Их можно настроить под потребности семьи. Они позволяют расширять пакет одних услуг и сужать пакет других. Например, можно увеличить скорость интернета, но при этом сократить лимит бесплатных разговоров для мобильной связи.

У многих провайдеров есть специализированные предложения. Например, Ростелеком предлагает семейные и игровые пакеты. Есть тарифы, ориентированные на экономию, мобильное общение или развлечение. Новые абоненты могут попробовать любой тариф бесплатно в течение месяца.