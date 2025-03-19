Wink запустил новый телеканал

Онлайн-кинотеатр Wink запустил вещание круглосуточного телеканала «Русская история» от Star Media, сообщила пресс-служба компании Ростелеком.

Телеканал «Русская история» интересно и увлекательно представляет живую историю нашей страны. Исторические события, герои, правители и вожди здесь «оживают» благодаря захватывающей подаче материала, рассчитанной на современную ТВ-аудиторию.

На канале «Русская история» показываются исторические докудрамы, программы, игровые фильмы и сериалы собственного производства и от других отечественных компаний. Зрителям доступны масштабные документальные циклы и большие художественные проекты.

Среди премьер телеканала «Русская история» — значимые проекты Российского военно-исторического общества, среди которых авторский курс лекций Владимира Мединского и образовательный цикл «Лекторий Достоевский». Их выход запланирован на апрель.

Wink — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента.