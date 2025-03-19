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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин согласился на частичное прекращение огня

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом приказал прекратить удары по энергетическим объектам на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

Во вторник вечером, 18 марта Путин и Трамп провели второй за месяц телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Помимо ситуации на Украине, лидеры обсудили двусторонние отношения и международную обстановку.

«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — говорится в заявлении.

Для полного прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения Путин выставил условия: отказ от принудительной мобилизации на Украине и иностранной военной помощи Киеву.

Президенты России и США также договорились немедленно начать переговоры на Ближнем Востоке о морском перемирии в Черном море, а также о последующем полном прекращении огня.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Twilight88

Правильно, леса же для корейцев с китайцами

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют