Путин согласился на частичное прекращение огня

Президент России Владимир Путин по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом приказал прекратить удары по энергетическим объектам на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

Во вторник вечером, 18 марта Путин и Трамп провели второй за месяц телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Помимо ситуации на Украине, лидеры обсудили двусторонние отношения и международную обстановку.

«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — говорится в заявлении.

Для полного прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения Путин выставил условия: отказ от принудительной мобилизации на Украине и иностранной военной помощи Киеву.

Президенты России и США также договорились немедленно начать переговоры на Ближнем Востоке о морском перемирии в Черном море, а также о последующем полном прекращении огня.