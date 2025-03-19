Второй раунд: о чем договорились Трамп и Путин

Второй раунд телефонных переговоров состоялся накануне между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Москва выставила условия для перемирия на Украине, согласившись на частичное прекращение огня. Прорывом это назвать сложно, но и тупиком тоже.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: © коллаж Sibnet.ru

Разговор президентов длился два с половиной часа. Проходил в явно благожелательном тоне, что можно считать одним из главных его итогов. Обе стороны выступили за продолжение диалога, мирное завершение конфликта на Украине и восстановление отношений между странами.

«Я думаю, у нас был замечательный разговор. Мы говорили о многих вещах и стремились к миру. У России есть преимущество. Как вы знаете, они окружили 2,5 тысячи украинских солдат», — заявил после переговоров Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Версия Белого дома

Оба лидера согласились с тем, что конфликт на Украине должен закончиться прочным миром, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Кровь и ресурсы, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше направить на нужды их народов. Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был быть прекращен уже давно при наличии искренних и добросовестных мирных усилий», — добавила она.

По словам Левитт, Путин и Трамп подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией.

«Оба лидера согласились, что двусторонние отношения между США и Россией имеют огромный потенциал для улучшения. Это включает крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира», — пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Версия Кремля

Российский лидер выразил признательность Трампу «за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь», заявила пресс-служба Кремля.

«Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер», — сказано в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что в ходе мирных переговоров по Украине нужно «учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности».

Реальные договоренности

Главной интригой второго телефонного разговора было то, пойдет ли Москва на 30-дневное прекращение огня, на которое ранее под давлением США вынужден был согласиться Киев. В изначальной редакции эта идея явно противоречит интересам России, поскольку, по сути, дает украинской армии передышку без каких-либо гарантий продолжения мирных переговоров.

Как и ожидалось, Путин идею поддержал, но с существенными оговорками. Он поставил условия для 30-дневного перемирия:

Обеспечение контроля за режимом прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения;



Остановка принудительной мобилизации на Украине;



Прекращение всей иностранной военной помощи Киеву.

В ходе переговоров президент России поддержал и со своей стороны предложил ряд мер, направленных на мирное урегулирование конфликта:

Россия поддержала идею Трампа о взаимном отказе на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Путин уже отдал соответствующий приказ военным;



Россия выразила готовность обменяться военнопленными с Украиной по формуле «175 на 175»;



Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Путин и Трамп также договорились немедленно начать переговоры на Ближнем Востоке о морском перемирии в Черном море, а также о последующем полном прекращении огня.

Стороны «выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире».

Реакция

Эксперты обратили внимание на важное обстоятельство. Переговоры Путина и Трампа проходили так, будто мнение Украины никто из них учитывать не собирается, а Европы — вообще не существует.

Тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский не участвовал в переговорах, говорит о многом, заявил телеканалу Sky военный аналитик Майкл Кларк: «В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если тебя нет за столом, ты в меню". И поверьте мне, Украина есть в меню».

Сам Зеленский выразил надежду, что после разговора с Путиным Трамп побеседует и с ним. «После того как мы получим детали от американской стороны, мы подготовим и озвучим свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, и команда будет готова к техническим переговорам», — пообещал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после беседы Путина и Трампа призвал Европу вооружаться. «Наша страна и наш континент должны продолжать защищать себя, вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше», — написал он в соцсети X.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о возвращении искусства дипломатического компромисса. «Главное впечатление — диалог, а не два монолога. И не в режиме, который нам пытались навязать — либо принимайте наши условия, либо вы в ответе за все последствия», — считает сенатор.

«В общем, можно констатировать: дипломатия вернулась!» — заключил Косачев в своем телеграм-канале Косачев.