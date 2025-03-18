Что такое файлы cookie и чем они опасны

Пользователи интернета при посещении новых сайтов видят всплывающие окна с запросом на разрешение использования cookie. Разберемся, что это такое, для чего нужны и чем потенциально опасны.

Запрос на разрешение использования файлов cookie Фото: © Sibnet.ru

Файлы cookie придумал в 1994 году программист Лу Монтулли при разработке браузера Netscape Navigator. Он использовал их, чтобы хранить информацию о покупках в интернете на компьютере пользователя. В результате онлайн-магазины смогли создать виртуальную корзину.

Что такое cookie

Cookie — текстовые файлы, сгенерированные интернет-порталами. С их помощью сайты запоминают «личность» конкретного пользователя. Например, при повторном заходе на ресурс ему не нужно будет вводить логин или выбирать регион проживания.

С английского cookie — «печенье». Название стало отсылкой к сказке братьев Гримм «Гензель и Гретель». В ней дети отмечали дорогу крошками, чтобы найти дорогу домой. Файлы cookie выполняют аналогичную функцию — по ним отслеживаются действия пользователя.

Инструмент работает следующим образом — после ввода адреса нужной страницы в браузере на устройстве ищется файл cookie данного сайта, который содержит уникальный идентификатор пользователя и его устройства.

Если файл найден, то он отправляется на сервер сайта, который начинает его использовать. Если браузер не находит cookie, сайт считает пользователя новым посетителем и просит разрешения создать файл на устройстве.

Какую информацию хранят cookie

У каждого сайта есть собственный набор cookie, поэтому они могут хранить практически любую информацию. Традиционно больше всего информации о пользователе собирают и хранят интернет-магазины.

Данные авторизации . Если на сайте предусмотрен личный кабинет, cookie хранят логин и пароль.

. Если на сайте предусмотрен личный кабинет, cookie хранят логин и пароль. Личные данные . Запоминаются номера телефонов, адреса, платежные данные, товары в корзине.

. Запоминаются номера телефонов, адреса, платежные данные, товары в корзине. Индивидуальные настройки . Cookie хранят геолокацию пользователя, настройки языка.

. Cookie хранят геолокацию пользователя, настройки языка. Данные об устройстве . Запоминаются модель устройства, версия браузера, время сессии на сайте.

. Запоминаются модель устройства, версия браузера, время сессии на сайте. Переходы и клики. По cookie отслеживается активность пользователя на сайте и его клики.

Где хранятся cookie и какие бывают

Файлы cookie хранятся на компьютере пользователя в папке браузера. Их можно открыть в «Блокноте», однако в большинстве случаев информация будет нечитабельной из-за особенностей формата.

Большинство cookie можно поделить на две группы: собственные и сторонние. Собственные файлы cookie создаются непосредственно на сайте. Сторонние файлы cookie генерируются на ресурсах, реклама которых встроена в просматриваемые страницы.

Также существуют зомби-cookie – это сторонние постоянные файлы cookie, которые обладают уникальной способностью к восстановлению после удаления. С их помощью некоторые веб-сайты при необходимости блокируют конкретных пользователей.

Чем опасны файлы cookie

Сами по себе файлы cookie не способны украсть данные пользователя или заразить компьютер вирусом. Однако при подмене, краже или взломе незащищенной протоколом HTTPS сессии злоумышленники могут перехватить cookie.

После этого кибермошенники получат доступ к чувствительным персональным данным пользователя. Например, если cookie хранит логины и пароли, мошенники войдут в аккаунты пользователя.

Как себя обезопасить

При заходе на новый сайт, после которого появляется всплывающее окно с запросом, необязательно соглашаться на использование cookie. Можно запретить их создание или разрешить сохранение лишь некоторых типов cookie.

Также можно регулярно стирать хранящиеся на компьютере файлы cookie, чтобы снизить риск утечки. Для этого необходимо зайти в настройки браузера, найти вкладку «История», выбрать период и нажать «Очистить историю», выставив галочку только для cookie.

Большинство современных браузеров также позволяют отключить cookie. Для этого потребуется зайти на вкладку «Приватность» — обычно она находится в разделе «Инструменты», «Параметры интернета» или «Расширенные». После этого останется запретить создание файлов cookie.

Еще один простой способ защитить свои данные — включить перед заходом на подозрительный сайт режим инкогнито в браузере. В этом случае все созданные cookie-файлы будут автоматически удалены после завершения сессии.

Но удаление или запрет файлов cookie затруднит работу с сайтами. Например, придется вводить персональные данные при каждом посещении ресурса, а онлайн-магазины не смогут запоминать содержание корзины покупок.