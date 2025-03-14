Иностранные компании начали переговоры о возвращению в Россию

Ряд иностранных компаний начали переговоры о возвращении в Россию, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Возвращение наших западных партнеров на наш рынок может благотворно отразиться на деятельности и их компаний, и наших компаний. Мы в закрытом режиме ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок», — сказал Путин.

Он отметил, что тем, «кто хочет вернуться, мы говорим "добро пожаловать", welcome в любую секунду». «Но исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Если ниши заняты, то, соответственно, они заняты. Никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем, — подчеркнул президент России.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что общая сумма потерь компаний США от ухода из России составила 300 миллиардов долларов.