Новая нация станет доступна игрокам «Мира танков»

Новая нация появится в игре «Мир танков» впервые за более чем семь лет. Это будут танки не конкретной страны, а наиболее интересные разработки разных государств, объединенные под общим названием «Сборная наций», сообщили разработчики игры в своем телеграм-канале.

Финальным танком новой ветки станет могущественная Merkava LP, отмечается в сообщении. При этом машины первой ветки — в основном модернизированные модели танков из Великобритании, США, СССР и других стран.

Главной особенностью машин из «Сборной наций» является новая уникальная механика «Пирометр», помогающая обнаруживать технику противника, скрытую за растительностью и препятствиями.

В частности, такую механику получат Т-54А, Т-54D и премиум танк VIII уровня M47 Romach. Танк Т-54D возглавит дополнительную ветку бронемашин IX и X уровней.

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