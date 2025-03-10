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Новая нация станет доступна игрокам «Мира танков»

Источник:
Sibnet.ru
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Новая нация появится в игре «Мир танков» впервые за более чем семь лет. Это будут танки не конкретной страны, а наиболее интересные разработки разных государств, объединенные под общим названием «Сборная наций», сообщили разработчики игры в своем телеграм-канале.

Финальным танком новой ветки станет могущественная Merkava LP, отмечается в сообщении. При этом машины первой ветки — в основном модернизированные модели танков из Великобритании, США, СССР и других стран.

Главной особенностью машин из «Сборной наций» является новая уникальная механика «Пирометр», помогающая обнаруживать технику противника, скрытую за растительностью и препятствиями.

В частности, такую механику получат Т-54А, Т-54D и премиум танк VIII уровня M47 Romach. Танк Т-54D возглавит дополнительную ветку бронемашин IX и X уровней.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, три арендных премиальных танка с возможностью их выкупа со скидкой, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

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