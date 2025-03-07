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Раскрыты подробности нового режима боя «Мира танков»

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики «Мира танков» раскрыли подробности нового режима боя «Столкновение», который добавят в обновлении 1.33, соответствующая информация появилась на официальном сайте игры.

Бои «Столкновения» будут проходить по правилам «Встречного боя», но на специальных картах и с измененным временем захвата базы. В тренировочные комнаты будут добавлены карты для «Столкновения», которые меньше, чем стандартные боевые локации.

Режим боя появится в будущем событии в «Укрепрайоне», которое входит в грядущее обновление 1.33, которое станет доступно до 11 марта. В апдейте появятся новые ивенты, весенний ангар, балансные правки карт.

В частности, боевой пропуск «Путь к Победе» будет посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Новыми командирами в «Мире танков» станут легендарные маршалы Константин Рокоссовский, Яков Федоренко, Павел Ротмистров и Михаил Катуков.

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