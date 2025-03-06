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Холод и обрезка: как сохранить тюльпаны как можно дольше

Источник:
Sibnet.ru
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Тюльпаны — главные цветы на 8 Марта и один из символов наступающей весны. Без ухода они продержатся в вазе пару дней, но есть инструкция, как ухаживать за цветами, чтобы они дольше стояли и радовали.
Цветочная теплица
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Уход за тюльпанами немного отличается от общих правил. Чтобы сохранить эти цветы, им нужно регулярно менять воду и соблюдать температурный режим. 

Правильный выбор

Продолжительность жизни тюльпана зависит от того, насколько он был свежим в момент покупки.

У хорошего цветка бутон должен быть крупным. Нужно обращать внимание на состояние листьев. Они должны быть однородными, без повреждений и хорошего, ровного зеленого цвета.

«Если тюльпаны покупаете на улице, они будут замороженные и не простоят долго. На улице они выглядят отлично. Как только занесете в теплую квартиру, они превратятся в тряпочки, повянут», — предупредила флорист Екатерина Андрюкова на YouTube-канале Katrina Flowers.

Цветочница посоветовала не покупайть тюльпаны, у которых бутон стянут канцелярской резинкой или другим фиксатором. В этом случае после их снятия, скорее всего, цветок раскроется и осыплется.

Холодная вода

Вазу для тюльпанов нужно наполнить водой на одну треть. Эти цветы предпочитают не просто холодную, а ледяную воду, поэтому нужно следить, чтобы она не нагревалась в течение дня. Чтобы поддерживать температуру, периодически можно кидать в вазу несколько кусочков льда, порекомендовала флорист Светлана Молоцова в видео на YouTube.

Перед тем, как поместить тюльпаны в воду, их стебли нужно ровно подрезать. Затем повторять процедуру под проточной водой каждый день.

Чтобы тюльпаны дольше стояли в воде, ее нужно менять ежедневно, и вазу при этом мыть. Это делают, чтобы вода не застаивалась и в ней не размножались различные микроорганизмы.

Еще один лайфхак — проткнуть стебель рядом с бутоном. Так в полом стебле тюльпана не будет пузырьков воздуха, которые мешают ему пить.

Розовые тюльпаны означают флирт и легкую влюбленность, красные — страсть и клятву в вечной верности, желтые — энергию, власть и богатство, фиолетовые — магию и тайную любовь, а белые говорят о чистоте, искренности и преданности.

Что добавить в воду

Чтобы цветы долго не вяли, в воду можно добавить столовую ложку уксуса, таблетку шипучего аспирина, лимонную кислоту на кончике ножа или средство для цветов. Это поможет справиться с бактериями.

Но чтобы дольше стоял тюльпан, достаточно ежедневно менять воду и подрезать стебли.

Правильное место

Чтобы сохранить букет тюльпанов, подаренный на 8 Марта, его нельзя ставить на сквозняке: замерзнет. Губительны для цветов сухой, жаркий воздух от отопительных приборов и солнечные лучи.

По словам флориста, опасно их ставить рядом с фруктами. Вдыхая этилен, тюльпаны быстро гибнут.

Тюльпаны не любят соседства с розами, гвоздиками, лилиями, нарциссами и ландышами.

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Жизнь #Праздник #Потребитель
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