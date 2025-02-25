Включить и настроить яркость подсветки клавиатуры не так просто — производители ноутбуков используют разные сочетания клавиш, поэтому универсального способа нет. Разбираемся, как управлять полезной функцией.

Есть ли подсветка

Большинство современных ноутбуков имеют функцию подсветки клавиатуры. Но все же встречаются бюджетные модели без нее. Понять, есть ли подсветка, можно по специальному символу.

Чаще всего это полусолнце, четырехугольник с полусолнцем или лучиками, иконка клавиатуры с лучиками. В зависимости от бренда, этот символ может находиться на разных клавишах.

Как управлять подсветкой клавиатуры

Чаще всего для активации подсветки клавиатуры ноутбуков используется комбинация Fn и дополнительной функциональной клавиши, обычно таким модификатором выступает кнопка из верхнего ряда F1–F12.

Именно на клавишах F1–F12 в первую очередь стоит поикать значок с полусолнцем или лучиками. Нажимать Fn и вторую клавишу нужно одновременно.

Примеры для популярных брендов:

Lenovo : Fn + пробел или Fn + F4

: Fn + пробел или Fn + F4 Dell : Fn + F10 или Fn + стрелка вверх

: Fn + F10 или Fn + стрелка вверх HP : Fn + F5 или Fn + F11

: Fn + F5 или Fn + F11 Asus : Fn + F3, F4 или F7

: Fn + F3, F4 или F7 Acer : Fn + F9 или F8

: Fn + F9 или F8 Huawei и Honor : Fn + F3

: Fn + F3 Xiaomi: Fn + F10

В большинстве случаев повторное нажатие комбинаций для активации подсветки уменьшает или увеличивает яркость. Соответственно, чтобы выключить подсветку, потребуется нажать нужные клавиши несколько раз подряд.

Дополнительные способы

Помимо клавиш, активировать подсветку клавиатуры можно через Центр мобильности Windows. Чтобы запустить его, нужно нажать клавиши Win+R, ввести mblctr и нажать Enter. После этого найти среди настроек блок «Яркость подсветки клавиатуры».

Через Центр мобильности яркость подсветки регулируется с помощью ползунка. Однако такое решение не универсальное — в некоторых случаях настройка может не отображаться. Чтобы она появилась, потребуется установить фирменное ПО производителя — драйвер или утилиту.

Еще один способ — скачать OpenRGB. Это программа для управления освещением клавиатур с открытым исходным кодом, которая не зависит от программного обеспечения производителей. После установки она просканирует ПК, обнаружит клавиатуру и предложит ее настроить.