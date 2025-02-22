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Почему время с возрастом течет все быстрее

Источник:
European Review
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Секундомер
Фото: © Pxhere.com

Наука объяснила феномен ускорения времени, когда в детстве дни тянутся бесконечно долго, а в зрелом возрасте пролетают словно миг. С годами замедляется работа нервной системы.

«Люди удивляются тому, как много они помнят из дней юности, которые, казалось, длились вечно. Дело совершенно не в том, что эмоции и переживания того времени были глубже , просто они обрабатывались в мозге намного быстрее», — приводит European Review слова профессора Университета Дьюка Адриана Бежана.

Он объяснил этот феномен изменениями в стареющем человеческом теле. С годами сети нервных клеток и нейронов увеличиваются и путаются, что приводит к удлинению путей прохождения информации в мозг. Эти каналы начинают «тормозить» поток поступающих извне электрических сигналов, что и замедляет время.

По его словам, дело также — в объемах получаемой информации. В детстве и юности люди стремятся узнать и увидеть как можно больше. В молодые годы постоянно происходят встречи с чем-то ранее неизведанным: школа, университет, первая любовь, поцелуй. Люди в молодости впитывают жизненный опыт.

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Профессор привел в доказательство научный факт: у младенцев глаза двигаются чаще, чем у взрослых. Малыши жадно поглощают информацию, изучают окружающую среду, формируют свое представление о мире. Пожилым же это уже не нужно. Ну а поскольку они обрабатывают меньше данных, часы для них летят быстрее.

«Человеческий разум чувствует время при помощи воспринимаемых образов. Настоящее отличается от прошлого, потому что наше умственное восприятие растет. Если в юности дни шли дольше, это значит, что ум тогда впитывал больше образов, чем тот же ум в старости», — заключил Бежан.

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