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Объяснено появление 150-летних «вампиров» в базе соцвыплат США

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты объяснили, почему в актуальной системе данных получателей социальных выплат США числится больше людей, чем официально проживает в стране, а также присутствуют записи о гражданах в возрасте 120–369 лет.

Ранее руководитель Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск обратил внимание на наличие людей старше 120 лет в американской базе получателей социальных пособий. Он пошутил, что выплаты получают «вампиры».

В свою очередь, эксперты заявили, что это техническая ошибка, связанная с устаревшим кодом на языке программирования COBOL. Такой формат использовался для заполнения баз данных в США, пишет журнал Wired.

Так, в некоторых версиях COBOL системой используется стандартный ориентир при отсутствии даты рождения — 20 мая 1875 года, в этот день состоялась международная конференция по стандартам в Париже.

Если дата рождения лица отсутствует или указана не полностью, то формально возраст человека в базе может составлять 150 лет и больше. В реальности это указывает на то, что возраст получателя пособия не установлен.

Кроме этого, 98% лиц в возрасте 100 лет и старше в системе не получают каких-либо социальных пособий. Речь идет об умерших людях, однако базы не обновляют из-за высокой стоимости подобных работ.

Также отмечается, что с 2015 года Служба социального обеспечения США автоматически останавливает выплаты любых пособий для лиц, достигших возраста 115 лет.

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