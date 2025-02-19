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Почему платина ценится больше золота

Источник:
Sibnet.ru
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Платина
Фото: © Free Malaysia Today
Платина ценится больше золота за ее уникальные физико-химические свойства, «королевскую красоту», к тому же она гораздо реже встречается в природе. 

Золото и платина — два самых благородных металла. С давних времен идет спор, какой из них ценнее. Оба красивы и имеют выдающиеся свойства. Оба знакомы людям с древности.

Но в отличие от золота платина из-за своей тугоплавкости (температура плавления — 1774 градуса) долго не находила применение. 

Испанские завоеватели нашли запасы платины в Южной Америке в XVIII веке, но ничего сделать из нее не сумели. Она не расплавлялась. Поэтому поначалу ее просто выбрасывали в море. Ее также считали порождением Сатаны, поскольку она тяжелее золота, а ничего тяжелее золота, по мнению испанцев, быть не должно.

Название платина — это уменьшительная форма испанского слова plata («серебро»). Переводится как «серебришко».

Платину возвеличил французский король Людовик XV. Он назвал ее «королевой металлов». По-настоящему этот благородный металл за его прочность, устойчивость к коррозии и высоким температурам оценили позднее, с развитием технологий в конце XIX века.

Королевский металл

Томас Эдисон использовал тонкую платиновую проволоку для изготовления нити накала в первой лампочке накаливания. Позднее платиной стали покрывать контакты в электронных приборах. Сейчас ее используют в медицине, химической промышленности, нефтепереработке и других областях.

Но особый фурор платина произвела в ювелирном деле, когда научились ее обрабатывать. Кстати, в слитках платина сейчас значительно дешевле золота (во многом из-за того, что золото используется, как деньги).

Как приобрести слиток золота

А вот ювелирные изделия из платины гораздо дороже золотых. Во-первых, потому что в них она используется практически без примесей. Во-вторых, потому что просто очень красива.

Ну и к тому же, платина — редкий металл. Ежегодно ее добывается порядка 450 тонн. При этом мировая добыча золота в год составляет примерно 3 тысячи тонн, то есть в целых 15 раз больше «королевы металлов».

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