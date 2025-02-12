Ростелеком раздал смартфоны и планшеты с «Авророй»

Новосибирцы пополнили ряды бета-тестеров операционной системы «Аврора» — участникам программы выдали бесплатные смартфоны и планшеты под управлением российской ОС. Разбираемся, что представляет собой «Аврора», чем она уникальна и как бета-тестеры помогают разработчикам.

Программа тестирования операционной системы «Аврора» Фото: © Sibnet.ru

«Аврора» базируется на проекте Sailfish OS финской компании Jolla. Получив права на код, компания «Открытая мобильная платформа» переработала операционную систему. В 2019 году проект выкупил Ростелеком и провел ребрендинг, в результате которого Sailfish OS стала «Авророй».

Что такое «Аврора»

«Аврора» — мобильная операционная система, разработанная российской компанией «Открытая мобильная платформа», принадлежащей Ростелекому. ОС «Аврора» включена в реестр российских программ, ее уже активно используют в корпоративном секторе и госкомпаниях.

Руководитель направления развития сообщества ОС «Аврора» Татьяна Казнова на мероприятии в Новосибирске рассказала, что в настоящее время российская операционная система установлена на 500 тысячах устройств, в обозримом будущем это число вырастет до 1 миллиона.

Руководитель направления развития сообщества ОС «Аврора» Татьяна Казнова Фото: © Sibnet.ru

Заказчикам доступны мобильные устройства — смартфоны и планшеты. Кроме «Авроры», на них предустановлен стандартный пакет ПО, а также утилита AVROID, которая позволяет запускать Android-приложения.

Большая часть устройств поставляется только юридическим лицам, однако приобрести смартфоны и планшеты с «Авророй» могут и обычные пользователи. Их характеристики доступны на официальном сайте.

Актуальная версия «Авроры» была представлена весной 2024 года на выставке «Цифровая индустрия промышленной России». Внешне «Аврора 5.1». Операционная система напоминает современные версии iOS и Android, однако при этом обладает уникальными особенностями.

Чем отличается «Аврора»

Главная фишка российской операционной системы — повышенная защита. «Аврора» изолирует данные приложений друг от друга и предоставляет выборочный доступ к ресурсам мобильного устройства.

Например, смартфон «Масштаб TrustPhone Т1» с установленной «Авророй» имеет особый режим безопасности, предоставляющий функцию блокировки камер и микрофонов на аппаратном уровне.

Внешне «Аврора» напоминает Android Фото: © Sibnet.ru

Владельцы устройств с «Авророй» получают полный контроль над данными и отсутствие зависимости от зарубежных серверов. Достаточно упомянуть, что операционная система сертифицирована ФСБ России.

Операционная система использует мощные алгоритмы шифрования для защиты данных на устройстве в процессе передачи и хранения, при попытке взлома доступ к устройству мгновенно блокируется.

Зачем нужен бета-тест

Компания «Открытая мобильная платформа» запустила программу тестирования ОС «Аврора» в 2021 году. Новосибирск присоединился к ней в октябре 2023 года. На сегодня бета-тестерами стали более 650 человек из 14 города России.

«В прошлый раз мы приняли в ряды бета-тестеров 25 человек из Новосибирска. За почти полтора года они успели себя зарекомендовать. Например, мобильный разработчик Алексей Михайлюк не только тестирует наши продукты, но и пишет собственные приложения», — отметила Казнова.

По словам руководителя направления развития сообщества ОС «Аврора», главная задача бета-теста — проверка работы продукта в реальных условиях. Тестировщиков никак не ограничивают в сценариях использования устройств.

Кроме этого, они получают возможность напрямую влиять на разработку операционной системы, а также создавать для нее нативные приложения. Все участники программы тестирования получили смартфоны Fplus R570E и планшеты Fplus T1100.

«Хочется попробовать вживую устройство с отечественной операционкой. Думаю, это актуально в свете санкций и ограничений, который вводятся против России. Считаю, что главные преимущества "Авроры" — безопасность и полная независимость от Запада», — сказал Sibnet.ru один из новых участников программы по имени Александр.

Подать заявку на участие в программе бета-тестирования можно на сайте программы. Согласно данным «Открытой мобильной платформы», количество желающих попасть в число тестировщиков «Авроры» на сегодня превышает 25 тысяч человек.