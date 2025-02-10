Звезда сериала «Ландыши» станет ведущей ТВ-шоу на СТС

Канал СТС начал съемки нового масштабного шоу «Богатырские
игры», в котором 100 силачей со всей страны поборются за титул
«Богатырь всея Руси» и 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба канала.
Участников будут поддерживать трое ведущих: актер Михаил
Пореченков, видеоблогер Дмитрий Масленников и звезда сериала
«Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик.
В каждом выпуске героев в возрасте от 18 до 70 лет ждут
уникальные испытания в духе русских сказок, а в финале — сложнейшая полоса
препятствий «Кудыкина гора», состоящая из 11 этапов.
По результатам первых поединков лучшие набирают себе
команды-дружины, которые дальше участвуют в эстафетах. В итоге победителями
станут всего двое — богатырь и богатырша.
В новом шоу участникам предстоит пройти планку на
выживание, осваивать бои с колотушками, тянуть необычную репку, проверить на
себе вечный двигатель, играть в богатырские салки, удерживать тяжелые бревна,
толкать 250-килограммовую стену.
Среди героев шоу — пилот медицинского вертолета,
пожарный-спасатель, коллекционер пауков, чемпион по скоростному поеданию
хинкали, обладатель шести мировых рекордов Книги рекордов Гиннесса, звездный телохранитель,
участница турниров Арнольда Шварценеггера, хоккеистка, и другие «силачи».