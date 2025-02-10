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Звезда сериала «Ландыши» станет ведущей ТВ-шоу на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Канал СТС начал съемки нового масштабного шоу «Богатырские игры», в котором 100 силачей со всей страны поборются за титул «Богатырь всея Руси» и 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба канала.

Участников будут поддерживать трое ведущих: актер Михаил Пореченков, видеоблогер Дмитрий Масленников и звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик. 

В каждом выпуске героев в возрасте от 18 до 70 лет ждут уникальные испытания в духе русских сказок, а в финале — сложнейшая полоса препятствий «Кудыкина гора», состоящая из 11 этапов.

По результатам первых поединков лучшие набирают себе команды-дружины, которые дальше участвуют в эстафетах. В итоге победителями станут всего двое — богатырь и богатырша.

 В новом шоу участникам предстоит пройти планку на выживание, осваивать бои с колотушками, тянуть необычную репку, проверить на себе вечный двигатель, играть в богатырские салки, удерживать тяжелые бревна, толкать 250-килограммовую стену.

Среди героев шоу — пилот медицинского вертолета, пожарный-спасатель, коллекционер пауков, чемпион по скоростному поеданию хинкали, обладатель шести мировых рекордов Книги рекордов Гиннесса, звездный телохранитель, участница турниров Арнольда Шварценеггера, хоккеистка, и другие «силачи».

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