Новая карта стала доступна в «Мире танков»

Игрокам «Мира танков» стала доступна новая карта под названием «Калининград», сообщили разработчики в официальном телеграм-канале.

Новая городская карта представляет собой собирательный образ Калининграда. На площади в один квадратный километр игроки смогут найти знаковые объекты города — в частности, кафедральный собор, здание драмтеатра, музей изобразительных искусств.

«Калининград» — городская зимняя локация с холмистыми зонами вблизи замерзшей реки. Музыкальное сопровождение для этой карты записали на органе кафедрального собора Калининграда — это самый большой орган в России.

Карта «Калининград» входит в обновление «Альфа», которое стало самым значительным апдейтом за всю историю игры «Мир танков». В него входят сразу 11 игровых событий и новинок.

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