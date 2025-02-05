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Wink запустит свой аналог YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Онлайн-кинотеатр Wink в 2025 году расширит сотрудничество с блогерами для создания уникального контента, сообщил гендиректор сервиса Антон Володькин.

После замедления YouTube в России у отечественных создателей видеоконтента существенно сузились возможности для творчества. Wink намерен предоставить видеоблогерам свою платформу, рассказал Володькин в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Особенно это касается нишевых авторов контента. Wink разработал для них программу монетизации, включая автоматизированную проверку и размещение контента», — отметил гендиректор онлайн-кинотеатра Wink.

Чтобы попасть в программу, видеоблогерам придется подавать заявки на участие в пилотном проекте с последующим подписанием контракта на сотрудничество. Взамен они получат долю доходов от рекламы.

По словам Володькина, для Wink подобная коллаборация с отечественными видеоблогерами позволит укрепить сотрудничество с рекламодателями и свою позицию на рынке онлайн-кинотеатров.

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