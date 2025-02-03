Шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» покинули две звезды

Третий выпуск снова удивил зрителей новыми правилами: в команды приехали новые участники, а тем временем команда звезд потеряла двух коллег.

По итогам первого малого испытания шоу покинула Надя Сысоева, ее соперник Евгений Давлетшин сумел победить и вернулся к народной команде, хоть ему и предлагали уступить место сопернице.

В проекте в каждую из команд пришли новички, люди, которые ни разу не принимали участие в реалити. У звезд это комик Алексей Щербаков, у народной команды — создатель телеграм-канала «Все реалити» Александр Арзанов.

На это м сюрпризы не закончились. В проект вернулся участник предыдущего сезона Слава Чепурченко. Но он должен был отправиться в ту команду, чей представитель проиграет на малом испытании.

По итогам голосования, от народной команды выбрали Александру Сухорукову, а голоса звезд разделились между троими: Анной Седоковой, Митей Фоминым и Торнике Квитатиани. Ведущие предложили Сухоруковой самой выбрать соперника, и она решила сразиться с Фоминым и победила.

В итоге, Сухорукова в следующем сезоне вернется к команде народников, а Чепурченко отправится к звездам вместо Мити Фомина.