Клиенты Т2 оформят полис ОСАГО в мобильном приложении

Российский оператор мобильной связи T2, принадлежащий Ростелекому, запустил возможность оформления полиса ОСАГО в фирменном мобильном приложении.

Заявка абонента отправится сразу в 20 страховых компаний, а за успешное оформление клиент получит кешбэк на связь до 10%, сообщила пресс-служба оператора. Для поиска сервиса необходимо зайти в раздел «Финансы» приложения Т2 и перейти во вкладку «ОСАГО».

Процесс оформления занимает несколько минут, оплатить можно банковской картой в приложении, после чего документ придет на адрес электронной почты, указанной в заявке. Полис можно оформить на автомобили и мотоциклы.

Кешбэк можно потратить на ежемесячный платеж по тарифу или прочие продукты компании. Клиентам Т2 также доступно оформление других страховых продуктов на сайте: КАСКО, защита телефона или страхование от несчастного случая.