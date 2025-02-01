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Клиенты Т2 оформят полис ОСАГО в мобильном приложении

Источник:
Sibnet.ru
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Российский оператор мобильной связи T2, принадлежащий Ростелекому, запустил возможность оформления полиса ОСАГО в фирменном мобильном приложении.

Заявка абонента отправится сразу в 20 страховых компаний, а за успешное оформление клиент получит кешбэк на связь до 10%, сообщила пресс-служба оператора. Для поиска сервиса необходимо зайти в раздел «Финансы» приложения Т2 и перейти во вкладку «ОСАГО».

Процесс оформления занимает несколько минут, оплатить можно банковской картой в приложении, после чего документ придет на адрес электронной почты, указанной в заявке. Полис можно оформить на автомобили и мотоциклы.

Кешбэк можно потратить на ежемесячный платеж по тарифу или прочие продукты компании. Клиентам Т2 также доступно оформление других страховых продуктов на сайте: КАСКО, защита телефона или страхование от несчастного случая.

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