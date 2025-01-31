Wink отключит два телеканала

Wink отключит телеканалы «Romance» и «Cartoon Classics» с 3 февраля 2025 года, сообщила пресс-служба Ростелекома.

Причина отключения — окончание сотрудничества с правообладателем, отмечается в сообщении. Телеканал «Romance» работал на кнопке 164, телеканал «Cartoon Classics» — на кнопке 315.

«Romance» — телеканал, который специализировался на фильмах и сериалах с любовным сюжетом. «Cartoon Classics» — телеканал классической анимации, охватывающий все поколения.

Wink видеосервис от Ростелекома для просмотра интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатр с тысячами фильмов и сериалов. Его пользователям доступны более 260 телеканалов.