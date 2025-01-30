Объявлена дата премьеры сериала «Челюскин. Первые»

Сериал о катастрофе и подвиге «Челюскин. Первые» выйдет 20 февраля на Wink, проект будет состоять из шести эпизодов.

Шестисерийная драма основана на реальных событиях — в центре внимания спасение экипажа советского ледокола «Челюскин», который должен был первым в истории преодолеть Северный морской путь за одну навигацию.

Два месяца люди боролись за жизнь на дрейфующей льдине, пока летчики старались вызволить их из арктического плена. За этой беспрецедентной по сложности спасательной операцией следил весь мир.

В главных ролях Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Режиссер проекта — Степан Коршунов.

Сериал снимали на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, а также на Крайнем Севере. Съемочной группе приходилось работать при экстремальных морозах (температура опускалась до –50 градусов) и подстраиваться под капризы природы.