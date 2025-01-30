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Warface запустил ивент «На пределе» с новым режимом

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики Warface запустили событие «На пределе», в котором добавлен новый режим «Охота за головами». Игрокам предстоит собирать жетоны с павших противников.

В режиме «Охота за головами» необходимо накапливать жетоны соперников и увеличивать общий счет. В матче побеждает та команда, которая набрала наибольшее количество предметов.

Также разработчики Warface добавили новые спецоперации, уникальные достижения и скины для оружия. Получить все косметические предметы и ачивки можно за участие в ивенте.

Абонентам тарифного плана «Игровой» от Ростелекома доступны выгодные игровые бонусы в онлайн-шутере Warface. В частности, геймеры могут получить уникальное оружие, доступное в обмен на дополнительную валюту «дни РТК».

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