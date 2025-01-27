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Определился чемпион киберспортивной лиги «Мира Танков»

Источник:
Sibnet.ru
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FORZE обыграла Virtus.pro в гранд-финале лиги «Мира Танков», сообщил официальный телеграм-канал кибер-спортивной команды. Матч завершился со счетом 7:6.

За первое место коллектив Владислава neskwiTOXIC Канаева получил 2 миллиона рублей. Virtus.pro заработала 1,4 миллиона. Третье место заняла WhoCares? — она получила 980 тысяч рублей. CSKA ESPORTS заняла четвертое место, ее игрокам досталось 560 тысяч рублей.

Первый сезон лиги «Мира Танков» стартовал 5 ноября 2024 года, команды разыграли призовой фонд в 60 миллионов рублей. Турнир был организован киберспортивным холдингом ESforce и Федерацией компьютерного спорта России при поддержке «Леста Игры».

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Новости #Интернет #Экшены #Киберспорт
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