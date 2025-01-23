НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Начались съемки нового сезона сериала «Ухожу красиво» для Wink

Источник:
Sibnet.ru
208 0
Фото: © кадр из сериала «Ухожу красиво»

Новый сезон сериала «Ухожу красиво» про полицейского который изменил свою жизнь, узнав о неизлечимом заболевании, уже начали снимать.

В центре сюжета первого сезона — сотрудник полиции Борис Фадеев (Владимир Яглыч), который любит выпить и вообще раздолбай, он утратил уважение семьи, коллег, да и к самому себе. Внезапная новость в корне меняет его судьбу: у Бориса обнаруживают неизлечимое заболевание.

Фадеев понимает, что жить ему осталось недолго и решает уйти из этой жизни красиво, получить страховку и тем самым обеспечить свою семью. В финале первого сезона в героя стреляют.

В начале второго сезона Борис после нескольких месяцев, проведенных в больнице, возвращается домой. Его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что Борис все это время скрывал от нее свою болезнь. Теперь герой работает в магазине продавцом, но не может уйти от истинного предназначения.

К своим ролям в новом сезоне также вернутся Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе, к актерскому ансамблю присоединился Александр Половцев.

Еще по теме
«Ландыши. Такая нежная любовь»: чем закончился сериал
Онлайн-кинотеатр Wink запустил подписку в Белоруссии
Wink озвучил дату премьеры сериала «Ландыши»
Названа дата выхода нового сезона «Плаксы»
смотреть все
Культгид #Wink #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как заблокировать звонки с неизвестных номеров
Тела замученных мирных жителей нашли в Курской области
Зеленскому трижды отказали в приглашении на инаугурацию Трампа
Январский парад шести планет: где смотреть
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Sovik

Давайте вернёмся к границам Российской империи по состоянию на 1914 год.

Wolf Hound

Ну и до кучи выясните почему вымерли динозавры. Может что нового узнаем.

mosquito__2010

ну щас начнут стрелки переводить на виноватого.типичная гавкотня неудачников проваливших британские и...

Костя Некрасов

и три порося поставили минусы..