Начались съемки нового сезона сериала «Ухожу красиво» для Wink

Новый сезон сериала «Ухожу красиво» про полицейского который изменил свою жизнь, узнав о неизлечимом заболевании, уже начали снимать.

В центре сюжета первого сезона — сотрудник полиции Борис Фадеев (Владимир Яглыч), который любит выпить и вообще раздолбай, он утратил уважение семьи, коллег, да и к самому себе. Внезапная новость в корне меняет его судьбу: у Бориса обнаруживают неизлечимое заболевание.

Фадеев понимает, что жить ему осталось недолго и решает уйти из этой жизни красиво, получить страховку и тем самым обеспечить свою семью. В финале первого сезона в героя стреляют.

В начале второго сезона Борис после нескольких месяцев, проведенных в больнице, возвращается домой. Его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что Борис все это время скрывал от нее свою болезнь. Теперь герой работает в магазине продавцом, но не может уйти от истинного предназначения.

К своим ролям в новом сезоне также вернутся Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе, к актерскому ансамблю присоединился Александр Половцев.