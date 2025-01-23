«Мир танков» получил крупнейшее обновление в истории игры

Разработчики онлайн-игры «Мир танков» выпустили масштабное обновление 1.32 «Альфа» с сотней изменений и нововведений. В него вошло 11 знаковых изменений, авторы игры утверждают, что это самый крупный патч за всю историю франшизы.

В сетевой шутер добавлена возможность сбросить прогресс прокачки и заново пройти этот путь с нуля. При выполнении условий обнуления и повторного достижения определенного уровня геймеры получат специальную технику 11-го уровня — Объект 279, BZT-70 и MBT-B.

Разработчики провели ребаланс 40 гусеничных машин и исправили множество технических проблем шутера. В комплекте с этим танкисты получили доступ к командному голосовому чату, тяжелых огнеметным танкам и САУ, а также личному обновленному ангару.

В «Мир танков» с 6 февраля также будет добавлена новая карта — «Калининград». Отмечается, что на площади в один квадратный километр можно будет найти множество красивых зданий, памятников и знаковых мест.