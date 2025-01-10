НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Как горит Голливуд. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
326 1
Разрушительные пожары бушуют в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Домов лишились тысячи жителей, в том числе многие звезды Голливуда.

Лос-Анджелес выглядит так, как будто «в этих местах была сброшена атомная бомба», заявил шериф округа телеканалу CNN.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 года
Фото: © @jacksonhinklle

Первые сообщения о лесных пожарах в Лос-Анджелесе появились днем 7 января. Изначально огонь охватил прибрежный престижный район Пасифик-Палисейдс, расположенный между Санта-Моникой и Малибу. Средняя цена за дом там 4,5 миллиона долларов, по данным Business Insider.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 года
Фото: © @bassem_youssef9

Возгорания произошли из-за сочетания засушливых условий и сильных порывов ветра. Сейчас в округе действуют шесть пожаров на площади 14 тысяч гектаров, сохраняется низкая влажность и порывистый ветер.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 года
Фото: © @SireneOznur

Разбушевавшуюся стихию видно из космоса — кадры с орбиты сделал космонавт Роскосмоса Александр Горбунов.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 года
Фото: © Роскосмос

На данный момент сгорело около 10 тысяч строений. Президент США Джо Байден сообщил, что эвакуированы 360 тысяч человек. Есть жертвы, на данный момент официально известно о 10 погибших.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 года
Фото: © @FarroYossi

Но официальные лица предупреждают, что фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до районов, где начались пожары.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 года
Фото: © @MesutCasin

Ущерб от пожаров составит от 135 до 150 миллиардов долларов, оценила аналитическая компания AccuWeather. «Любой, кто назовет вам цифру сейчас, понятия не имеет, о чем говорит. Это очень, очень, очень большое число», — заявил Байден.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 года
Фото: © @Im_Saifkhan

Пламя не пощадило дома многих голливудских знаменитостей. Особняков лишились двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс, звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей, исполнительница одной из главных ролей в сериале «Сплетница» Лейтон Мистер, певица, актриса и светская львица Пэрис Хилтон, Коби Смолдерс из сериала «Как я встретил вашу маму» и многие другие.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 года
Фото: © @bassem_youssef9

Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в фильмах «Звездные войны», написал в соцсетях, что эвакуировался из своего дома в Малибу вместе с женой и собакой «в последний момент».

Лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 года
Фото: © @cengo56677908

Остановлены съемки сериалов «Анатомия страсти», Fallout, «Форс-мажоры: Лос-Анджелес», шоу Джимми Киммела и других проектов. Американская академия кинематографических искусств и наук перенесла объявление номинантов на премию «Оскар».

Лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 года
Фото: © @aforizmrus

Огонь подбирался к таким известным местам шоу-бизнеса, как Голливудская Аллея славы. Возможно, это породило несколько фейковых изображений, на которых горит знаменитая надпись Hollywood.

Еще по теме
Дом Пэрис Хилтон сгорел в Малибу
Районы Новосибирской области остались без электричества
Ураган «Милтон» высосал воду из залива Тампа
Надвигающийся на США ураган станет самым разрушительным в истории
смотреть все
ЧП #Стихии #Происшествия #Природа #Репортаж
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Алиев возложил вину за авиакатастрофу на Россию
Байден сделал странное заявление о Путине
СССР предрекли возрождение в 2025 году
Российские фильмы 2024 года, которые нельзя пропустить
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

mosquito__2010

"при условии, что в выборах не будет участвовать Залужный" - демократия по майдановски

Невезучий

Если бы не помиловал папаша, сидел бы сейчас с крышей над головой.

Н. Рожнов 1983

Тут стоит отметить и сказать правду: за Японию отвечает США, ведь Япония тоже, как и Южная Корея, колония...

nicollaich

Пора возвращать смертную казнь.