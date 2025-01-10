Как горит Голливуд. ФОТО

Разрушительные пожары бушуют в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Домов лишились тысячи жителей, в том числе многие звезды Голливуда.

Лос-Анджелес выглядит так, как будто «в этих местах была сброшена атомная бомба», заявил шериф округа телеканалу CNN.

Первые сообщения о лесных пожарах в Лос-Анджелесе появились днем 7 января. Изначально огонь охватил прибрежный престижный район Пасифик-Палисейдс, расположенный между Санта-Моникой и Малибу. Средняя цена за дом там 4,5 миллиона долларов, по данным Business Insider.

Возгорания произошли из-за сочетания засушливых условий и сильных порывов ветра. Сейчас в округе действуют шесть пожаров на площади 14 тысяч гектаров, сохраняется низкая влажность и порывистый ветер.

Разбушевавшуюся стихию видно из космоса — кадры с орбиты сделал космонавт Роскосмоса Александр Горбунов.

Фото: © Роскосмос

На данный момент сгорело около 10 тысяч строений. Президент США Джо Байден сообщил, что эвакуированы 360 тысяч человек. Есть жертвы, на данный момент официально известно о 10 погибших.

Но официальные лица предупреждают, что фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до районов, где начались пожары.

Ущерб от пожаров составит от 135 до 150 миллиардов долларов, оценила аналитическая компания AccuWeather. «Любой, кто назовет вам цифру сейчас, понятия не имеет, о чем говорит. Это очень, очень, очень большое число», — заявил Байден.

Пламя не пощадило дома многих голливудских знаменитостей. Особняков лишились двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс, звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей, исполнительница одной из главных ролей в сериале «Сплетница» Лейтон Мистер, певица, актриса и светская львица Пэрис Хилтон, Коби Смолдерс из сериала «Как я встретил вашу маму» и многие другие.

Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в фильмах «Звездные войны», написал в соцсетях, что эвакуировался из своего дома в Малибу вместе с женой и собакой «в последний момент».

Остановлены съемки сериалов «Анатомия страсти», Fallout, «Форс-мажоры: Лос-Анджелес», шоу Джимми Киммела и других проектов. Американская академия кинематографических искусств и наук перенесла объявление номинантов на премию «Оскар».

Огонь подбирался к таким известным местам шоу-бизнеса, как Голливудская Аллея славы. Возможно, это породило несколько фейковых изображений, на которых горит знаменитая надпись Hollywood.