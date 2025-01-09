Онлайн-кинотеатр Wink запустил подписку в Белоруссии

Российский онлайн-кинотеатр Wink совместно с телеоператором «Белтелеком» запустил подписку для граждан Белоруссии, она стала доступна с 9 января.

Белорусские пользователи получат доступ к библиотеке из 35 тысяч фильмов и сериалов в Wink, сообщает пресс-служба Ростелекома. Для повышения качества видео из Wink в Белоруссии будут применять сеть доставки и кеширования контента.

Благодаря этому хранилище видеоконтента приблизится к конечным потребителям, что позволит ускорить загрузку «тяжелого» контента. Белорусским зрителям в итоге будет гарантировано высокое качество картинки и звука.

Wink — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров, принадлежащий Ростелекому. Он объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента.